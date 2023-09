Dottrina religiosa che ammette un unico Dio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Dottrina religiosa che ammette un unico Dio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : TEISMO

Significato/Curiosità : Dottrina religiosa che ammette un unico Dio

Il monoteismo è una dottrina religiosa che riconosce e adora un unico Dio supremo. Questa fede esclude l'idea di molteplici divinità o dèi, affermando che c'è una sola entità divina che detiene il potere supremo e la creazione dell'universo. Il monoteismo è il fondamento di numerose religioni mondiali, tra cui il cristianesimo, l'ebraismo e l'islam, noti come le tre principali religioni abramitiche. Queste fedi credono in un Dio unico e condividono molte somiglianze nelle loro credenze fondamentali, come la creazione, la moralità e il destino umano. Il monoteismo si contrappone al politeismo, che afferma l'esistenza di più dèi, o all'ateismo, che nega l'esistenza di qualsiasi divinità.

Altre risposte alla domanda : Dottrina religiosa che ammette un unico Dio : dottrina; religiosa; ammette; unico; La base della dottrina politica di Karl Marx; Concernente la dottrina che ammette un solo Dio; dottrina le istruttivo; dottrina di politica estera USA esposta nel 1823; Aderisce aprioristicamente a una dottrina ; Resta aperto durante la funzione religiosa ; Periodo di tempo che nella Chiesa cattolica precede e segue una solennità religiosa ; Mèta religiosa portoghese; Devota religiosa ; Musica religiosa di origine afroamericana ing; Si dice ammette ndo; Che non ammette discussioni; Concernente la dottrina che ammette un solo Dio; ammette re la colpa e chiedere scusa; Non le ammette chi non accetta il confronto; Miniera senza cunico li; Mio fratello è figlio unico ; unico o poco meno; È unico meno uno; Un tipo unico per Giovenale;

Cerca altre Definizioni