Che non ammette discussioni - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Che non ammette discussioni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : AUTORITARIO

Significato/Curiosita : Che non ammette discussioni

Verificabili e non evasive sulla rilevanza, citando fonti attendibili di terze parti e partecipando alla discussione. se ritieni la voce non enciclopedica... Militari, influenzino la vita politica del dato regime autoritario. ^ forme di stato ^ stato autoritario giovanni sartori, la democrazia in 30 lezioni, pag... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 4 settembre 2023

