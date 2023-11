La definizione e la soluzione di: Pezzo per un unico strumentista. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross

Soluzione 6 lettere : ASSOLO

Significato/Curiosita : Pezzo per un unico strumentista

Gaber, da adolescente, non pensa ancora a cantare: è essenzialmente uno strumentista. vive la musica come momento di divertimento, di svago, essendo la sua... In musica un assolo, o solo, è una breve sezione solistica presente in un brano, oppure un brano musicale eseguito da un unico suonatore o cantante. Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 14 novembre 2023

