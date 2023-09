I cuculi sfruttano quelli degli altri - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: I cuculi sfruttano quelli degli altri. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : NIDI

Significato/Curiosita : I cuculi sfruttano quelli degli altri

Inoltre che il potere politico e quello clericale si aiutano a vicenda e sfruttano le masse. osho criticò aspramente l'operato di alcune note figure spirituali... Domani del genere umano.» (italo calvino, il sentiero dei nidi di ragno, 1947) il sentiero dei nidi di ragno è il primo romanzo di italo calvino. pubblicato... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 14 settembre 2023

