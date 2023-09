La cortigiana greca amata da Alessandro Magno - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La cortigiana greca amata da Alessandro Magno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : TAIDE

Significato/Curiosita : La cortigiana greca amata da alessandro magno

Antico, per quanto di probabile ascendenza ateniese, nell'esercito di alessandro magno. egli fu «di gran lunga il più caro di tutti gli amici del re, allevato... taide o thais, detta anche in italiano, più raramente, taisia (in greco antico: a; atene, iv secolo a.c. – ...) è stata una delle etere preferite...