Famosa etèra - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Famosa etèra. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : TAIDE

Significato/Curiosita : Famosa etera

Demostene, davanti all'esosa richiesta dell'etera, ebbe a dire: «non compro un pentimento da diecimila dracme». non meno famosa fu frine, la splendida modella... taide o thais, detta anche in italiano, più raramente, taisia (in greco antico: a; atene, iv secolo a.c. – ...) è stata una delle etere preferite... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 28 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Famosa etèra : famosa; etèra; È famosa quella di Rivombrosa; famosa eroina ebrea; I salti in padella di una famosa marca; La famosa vita notturna madrilena; Capitale asiatica famosa anche per i suoi hutong; Pratica inveterata; Eccetera in breve; Et cetera in tre lettere; A-_, telefilm Anni 80 con un gruppo di veterani; Tutt altro che veterano;

Cerca altre Definizioni