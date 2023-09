Comprende Scozia e Galles - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Comprende Scozia e Galles. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 12 lettere : GRAN BRETAGNA

Significato/Curiosità : Comprende Scozia e Galles

La "Gran Bretagna" è un termine geografico e politico che si riferisce all'isola più grande delle Isole Britanniche nell'Europa occidentale. Questa isola comprende tre delle quattro nazioni costituenti del Regno Unito: l'Inghilterra, la Scozia e il Galles. La Scozia è situata a nord, il Galles a ovest e l'Inghilterra occupa la parte centrale e meridionale dell'isola. L'Irlanda del Nord, che fa parte del Regno Unito, si trova sull'isola dell'Irlanda a ovest della Gran Bretagna. La Gran Bretagna ha una storia ricca e complessa ed è conosciuta per la sua cultura, il suo paesaggio variegato e le sue importanti città, tra cui Londra, Edimburgo e Cardiff.

