La Soluzione ♚ Comprende Scozia Inghilterra e Galles

La definizione e la soluzione di 12 lettere: Comprende Scozia Inghilterra e Galles. GRAN BRETAGNA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Curiosità su Comprende scozia inghilterra e galles: La Gran Bretagna (in inglese Great Britain o più familiarmente Britain; in scots Great Breetain; in gaelico scozzese Breatainn Mhór; in gallese Prydain Fawr; in cornico Breten Veur; in italiano, anticamente, Britannia e Albione) è un'isola europea dell'oceano Atlantico situata a nordovest dell'Europa continentale. Si sviluppa per circa 900 km in direzione nord-sud e presenta un'estensione massima di circa 460 km in direzione est-ovest; la sua distanza minima dal continente, da cui è separata dal canale della Manica, è di 34 km presso lo stretto di Dover, che divide l'isola dalla Francia. Con una superficie di 229,850 km² è l'isola più ...

