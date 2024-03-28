Comprende il Tamil Nadu e l Assam
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SOLUZIONE: INDIA
Perché la soluzione è India? L'India è un paese situato nel sud dell'Asia, noto per la sua vasta diversità culturale e geografica. Tra le sue regioni si trovano il Tamil Nadu, famoso per le sue tradizioni e templi antichi, e l'Assam, noto per le sue foreste e il tè di alta qualità. Questa nazione comprende aree con caratteristiche linguistiche, etniche e climatiche molto diverse, che contribuiscono alla ricchezza del suo patrimonio. La sua estensione territoriale e la varietà di ambienti la rendono uno dei paesi più complessi al mondo.
Comprende il Tamil Nadu e l Assam nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è India
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Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Comprende il Tamil Nadu e l Assam
- Risposta: INDIA
- Lunghezza: 5 lettere
- Schema parole: 5
- Schema utile: I____
- Inizia con: I
- Finisce con: A
Le 5 lettere della soluzione
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