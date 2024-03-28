Comprende il Tamil Nadu e l Assam

Sara Verdi | 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

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SOLUZIONE: INDIA

Perché la soluzione è India? L'India è un paese situato nel sud dell'Asia, noto per la sua vasta diversità culturale e geografica. Tra le sue regioni si trovano il Tamil Nadu, famoso per le sue tradizioni e templi antichi, e l'Assam, noto per le sue foreste e il tè di alta qualità. Questa nazione comprende aree con caratteristiche linguistiche, etniche e climatiche molto diverse, che contribuiscono alla ricchezza del suo patrimonio. La sua estensione territoriale e la varietà di ambienti la rendono uno dei paesi più complessi al mondo.

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Comprende il Tamil Nadu e l Assam nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è India

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Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Comprende il Tamil Nadu e l Assam
  • Risposta: INDIA
  • Lunghezza: 5 lettere
  • Schema parole: 5
  • Schema utile: I____
  • Inizia con: I
  • Finisce con: A

Le 5 lettere della soluzione

I Imola
N Napoli
D Domodossola
I Imola
A Ancona

La soluzione 'India' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Comprende il Tamil Nadu e l Assam". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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