La definizione e la soluzione di 11 lettere: Passare a un altro. TRASMETTERE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Verbo

Transitivo

Significato e Curiosità su: La storia (dal greco antico sta, historía, “ispezione [visiva]”, "ricerca", "conoscenza") è la disciplina che si occupa dello studio del passato tramite l'uso di fonti, cioè di documenti, testimonianze e racconti che possano trasmettere il sapere del passato. Più precisamente, la storia è la ricerca sui fatti del passato e il tentativo di una narrazione continua e sistematica degli stessi fatti, in quanto considerati di importanza per la specie umana.Il termine "storia", in italiano così come in altre lingue, ha anche il significato di "racconto letterario" o comunque di narrazione, orale o scritta, di vicende immaginarie. Questa ...

trasmettere (vai alla coniugazione)

dare ad altri (per estensione) "rivelare" e/o disvelare più idee, valori ed insegnamenti o dare notizie; impartire Papà, potresti comunicare con la mamma trasmettendole di farmi un versamento per favore fare passare da un luogo o da qualcosa verso altrove o qualcos'altro (familiare) comunicare in modo empatico la ragazza che ieri ho incontrato trasmette molta serenità infatti è psicologa (medicina) , (familiare) causare un contagio da sé verso una o più altre persone, anche con la sola presenza o via-aerea ormai il virus influenzale è stato trasmesso a quasi tutta la classe

Sillabazione

tra | smét | te | re

Pronuncia

IPA: /tra'zmettere/

Etimologia / Derivazione

dal latino transmittere, composto da trans- ossia "al di là, attraverso" e da mittere ovvero "mandare"

Sinonimi

affidare, consegnare, inviare, mandare,passare, spedire, tramandare, trasferire,

(una malattia) attaccare, infettare, contagiare

attaccare, infettare, contagiare (di radio, TV) comunicare, diffondere, emanare, emettere, riferire, dire, annunciare, riportare, divulgare, propagare, mandare in onda

comunicare, diffondere, emanare, emettere, riferire, dire, annunciare, riportare, divulgare, propagare, mandare in onda (un documento, una pratica) inoltrare, inviare, recapitare, dare

inoltrare, inviare, recapitare, dare (un sentimento) infondere, inculcare

Contrari

prendere, ricevere

disinfestare, disinfettare, purificare

Parole derivate

radiotrasmettere, ritrasmettere, ritrasmettitore, teletrasmettere, trasmettersi, trasmette, trasmettitore, trasmissibile, trasmissione, trasmittente

Da non confondere con