La Soluzione ♚ Il monte diluviano La definizione e la soluzione di 6 lettere: Il monte diluviano. ARARAT Il monte Ararat ( AFI : /ara'rat/ ; Agri Dagi in turco, in armeno: Agirî in curdo, in persiano) è il più alto monte della Turchia ( 5 137 m s.l.m. ), si trova nella Turchia orientale sul confine tra la provincia di Agri e quella di Igdir, a 22,5 km a nord di Dogubeyazit (39°40'60.00"N 44°17'60.00"E), in un territorio che storicamente aveva fatto parte dell'Armenia. Il nome Ararat proviene dalla Bibbia e deriva da Urartu. In lingua turca agri significa "dolore" e dag significa "montagna". Il nome turco è dunque traducibile come "Montagna del dolore". Altre Definizioni con ararat; monte; diluviano; Vi si arenò l Arca; La montagna su cui si arenò l Arca; Un monte toscano che è un vulcano spento; Inizia dal Monte Rosa;

ARARAT

La risposta di 6 lettere per risolvere 'Il monte diluviano' è ARARAT.