Una Dora che si getta nel Po - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una Dora che si getta nel Po. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : BALTEA

Significato/Curiosita : Una dora che si getta nel po

Sinistra del po. il perimetro del suo bacino è di 108 km. bagna la val sangone, che si trova tra la val di susa (a nord, dove scorre la dora riparia) e... La dora baltea (doire baltée in francese; djouiye in patois francoprovenzale valdostano; deura bàutia in piemontese) è un fiume dell'italia settentrionale... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 7 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : Una Dora che si getta nel Po : dora; getta; Lo adora vano i Fenici; I cubetti di pane dora to che si inzuppano nel brodo; Adora no Siva e Visnu; Località sulla dora Balte; La statua dora ta cara ai Milanesi; Produce usa e getta ; Progetta re con il cervello; Vi si getta no i metalli; La rupe da cui si getta vano i traditori; Molti turisti a Roma vi getta no le monetine;

Cerca altre Definizioni