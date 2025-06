Il fiume di Ivrea nei cruciverba: la soluzione è Dora Baltea

DORA BALTEA

Curiosità e Significato di "Dora Baltea"

Perché la soluzione è Dora Baltea? Il fiume di Ivrea, noto come Dora Baltea, è un corso d'acqua che scorre attraverso la regione del Piemonte, in Italia. Questo fiume è famoso non solo per la sua bellezza naturale, ma anche per il suo ruolo storico e culturale nella vita delle comunità circostanti. La Dora Baltea è un luogo ideale per attività all'aperto come il rafting e la pesca, attirando così appassionati di natura e avventura.

Come si scrive la soluzione Dora Baltea

Non riesci a risolvere la definizione "Il fiume di Ivrea"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

D Domodossola

O Otranto

R Roma

A Ancona

B Bologna

A Ancona

L Livorno

T Torino

E Empoli

A Ancona

