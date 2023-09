Sono indicati sul bugiardino dei farmaci - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sono indicati sul bugiardino dei farmaci. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 18 lettere : EFFETTI COLLATERALI

Significato/Curiosita : Sono indicati sul bugiardino dei farmaci

Registrazione di questi, anche il foglietto illustrativo (il cosiddetto "bugiardino") è in pratica assente (per il semplice motivo che il produttore non potrebbe... effetti collaterali (side effects) è un film thriller del 2013 diretto da steven soderbergh e interpretato da jude law, rooney mara, catherine zeta-jones... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 7 settembre 2023

