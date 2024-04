La Soluzione ♚ È precisato sul bugiardino La definizione e la soluzione di 3 lettere: È precisato sul bugiardino. USO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. E precisato sul bugiardino: Italiano Sostantivo Significato e Curiosità su uso ( citazioni) m sing (pl.: usi) l'atto di usare L' uso di droghe è vietato dalla legge

il tempestivo uso di un defibrillatore serve per interrompere la fibrillazione ventricolare (per estensione) usanza (raro) particolare di una serie, in genere non necessario ma solitamente considerato buono secondo una specifica tradizione; altrimenti è un'alternativa accettata aggiunta a qualcosa già consolidato o determinato definitivamente preparare questi dolcetti così è un uso millenario

stare in silenzio per un po' stasera è un uso tradizionale Voce verbale uso prima persona singolare del presente semplice indicativo di usare uso spesso la macchina Sillabazione ù | so Pronuncia IPA: /'uzo/ Etimologia / Derivazione dal latino usus, participio. passato di uti "usare" Sinonimi esercizio, impiego, utilizzo

consumo, consunzione, degrado, logorio, usura

(diritto) godimento, possesso, sfruttamento usufrutto

godimento, possesso, sfruttamento usufrutto capacità, facoltà, possibilità (di usare)

abitudine, consuetudine, convenzione, costume, moda, norma, prassi, regola, rito, tradizione, usanza

( per estensione ) (di parola) senso, significato, valore

senso, significato, valore ( per estensione ) costume voga

costume voga (della lingua) modo, maniera

modo, maniera (diritto) esercizio, usufrutto, fruizione

esercizio, usufrutto, fruizione utilizzazione Contrari disuso, abbandono

abuso Parole derivate monouso, multiuso, usuale Proverbi e modi di dire a proprio uso e consumo

a uso di

Un importo non precisato; Sono indicati sul bugiardino dei farmaci;

