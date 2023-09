Rende inutile un farmaco - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Rende inutile un farmaco. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 11 lettere : INEFFICACIA

Significato/Curiosità : Rende inutile un farmaco

L'inefficacia è un termine che indica l'assenza di efficacia o l'incapacità di un farmaco, di un trattamento o di un intervento medico di produrre i risultati desiderati o previsti. Questo concetto è di fondamentale importanza nel campo della medicina, poiché uno dei principali obiettivi del trattamento medico è migliorare la salute del paziente. Le cause dell'inefficacia possono essere molteplici, tra cui la resistenza di un patogeno a un farmaco antimicrobico, la mancanza di risposta di un individuo a un trattamento specifico a causa delle sue caratteristiche genetiche o fisiologiche, o un uso inappropriato o errato di un farmaco. L'inefficacia può avere conseguenze significative sulla salute del paziente, portando a una mancata guarigione o al peggioramento della condizione medica. Pertanto, è di cruciale importanza che i professionisti medici valutino attentamente l'efficacia dei trattamenti e adottino le misure necessarie per garantire che i pazienti ricevano cure adeguate ed efficaci.

Altre risposte alla domanda : Rende inutile un farmaco : rende; inutile; farmaco; Lo è il risolino di chi prende in giro; Un dispositivo che rende efficaci le frenate dei tram; Non arrende rsi; Può prende re solo un pesce per volta; Comprende Rimini e Vasto; Consumo eccessivo e inutile ; Uno spazio inutile ; È inutile parlarle; sprecata = sforzo inutile ; inutile in poesia; farmaco da spalmare; farmaco che deve il suo nome a un filosofo greco; Formato di farmaco ad azione locale o sistemica; Noto farmaco da banco a base di ibuprofene; Elenca il farmaco e il codice fiscale dell acquirente;

Cerca altre Definizioni