Un pacchetto di foglietti per appunti - Cruciverba

Soluzione 6 lettere : BLOCCO

Significato/Curiosita : Un pacchetto di foglietti per appunti

E un pacchetto di sigarette su cui scarabocchiava formule complicate. sceso dal tram se ne andava tutto assorto, col capo chino e un gran ciuffo di capelli... Trifascicolare blocco avanzato blocco commerciale continentale blocco continentale blocco del québec blocco della striscia di gaza blocco di berlino blocco di litvin... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 7 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : Un pacchetto di foglietti per appunti : pacchetto; foglietti; appunti; Disfare un pacchetto ; Preparazioni gastronomiche a pacchetto ; Il pacchetto di software; Si avvolge attorno al pacchetto ; Doppie nel pacchetto ; foglietti ; Un libretto con i foglietti perforati; I foglietti giapponesi piegati ad arte; foglietti su cui scrivere note; foglietti adesivi per promemoria; Rendono gli appunti adesivi ing; Taccuino per appunti ; Soldati medievali con una lunga lancia appunti ta; Insieme di fogli rilegati per disegno o appunti ; Quaderno per appunti ;

