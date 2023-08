Disfare un pacchetto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Disfare un pacchetto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 12 lettere : SCARTOCCIARE

Significato/Curiosita : Disfare un pacchetto

Speranza, covata dai regnanti sabaudi per qualche tempo ancora, di potersi disfare della sardegna e riacquisire la sicilia. dal momento che l'imposizione... La famiglia si riunisce per scartocciare il mais.... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Disfare un pacchetto : disfare; pacchetto; Soddisfare un desiderio; Macchie sulla pelle da soddisfare ; Tale da non soddisfare ; Devono soddisfare gli avventori; Soddisfare la fame per quantità o per qualità; Preparazioni gastronomiche a pacchetto ; Il pacchetto di software; Si avvolge attorno al pacchetto ; Doppie nel pacchetto ; Svincolato... dal pacchetto azionario;

