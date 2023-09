Monumentali ingressi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Monumentali ingressi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : PORTALI

Significato/Curiosita : Monumentali ingressi

1874. da allora il monumentale si è andato via via estendendo per un totale di circa 250 mila mq. comprendendo gli edifici di ingresso, i riparti, le sezioni... Maggior fiorire di portali monumentali si ebbe in epoca medievale. in particolare con l'architettura romanica e gotica si ebbero portali di edifici religiosi... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 7 settembre 2023

