La Soluzione ♚ Volte monumentali La definizione e la soluzione di 6 lettere: Volte monumentali. CUPOLE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Volte monumentali: La cupola è una volta a calotta con perfetta simmetria centrale, con base poligonale, circolare o ellittica e profilo a semicerchio, a parabola oppure ovoidale. Il significato di cupola a volte è esteso anche a qualsiasi tipo di volta, che sia a vela, a spicchi concavi o convessi, specie quando l'elemento abbia importanza preminente nell'architettura dell'edificio. Sostantivo, forma flessa Significato e Curiosità su: La cupola è una volta a calotta con perfetta simmetria centrale, con base poligonale, circolare o ellittica e profilo a semicerchio, a parabola oppure ovoidale. Il significato di cupola a volte è esteso anche a qualsiasi tipo di volta, che sia a vela, a spicchi concavi o convessi, specie quando l'elemento abbia importanza preminente nell'architettura dell'edificio. cupole f pl plurale di cupola Sillabazione cù | po | le Etimologia / Derivazione vedi cupola Altre Definizioni con cupole; volte; monumentali; A volte si prende; Escono quattro o cinque volte al mese; Cambiano nome dodici volte; Monumentali ingressi; I monumentali ingressi all antica città di Troia; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a Volte monumentali

CUPOLE

C

U

P

O

L

E

Lae verificata di 6 lettere per risolvere 'Volte monumentali' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.