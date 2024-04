La definizione e la soluzione di 7 lettere: Edifici tutti uguali ma con ingressi indipendenti: villette a. SCHIERA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Sostantivo

Significato e Curiosità su: La casa a schiera è un tipo edilizio cielo-terra caratterizzato dall'accostamento di più unità abitative, una a fianco dell'altra. La singola unità abitativa presenta in genere un fronte stretto per svilupparsi in profondità e in altezza su più piani. Presenta spesso un orto o un cortile retrostante. Generalmente è una casa monofamiliare; se sulla facciata presenta insieme alla porta una vetrina può essere definita casa bottega.

schiera f sing (pl.: schiere)

(militare) unità o aliquota numerica di un esercito disposta su una determinata linea gruppo omogeneo che suggerisce un'impressione di ordine o di organizzazione rappresentanza più o meno numerosa

Voce verbale

terza persona singolare dell'indicativo presente di schierare seconda persona singolare dell'imperativo presente di schierare

Sillabazione

schiè | ra

Pronuncia

IPA: /'skjra/

Etimologia / Derivazione

dal toscano arcaico stièra

dal latino altomedievale "scara", di probabile origine germanica

vedi schierare

Sinonimi

(sostantivo) (di soldati) legione, esercito, manipolo, falange, drappello, squadra, squadrone, battaglione, compagnia, reggimento, corpo, contingente

legione, esercito, manipolo, falange, drappello, squadra, squadrone, battaglione, compagnia, reggimento, corpo, contingente fila, colonna, linea, ordine

( senso figurato ) (di persone) gruppo, moltitudine, massa, folla, comitiva, branco, frotta, torma, stormo, stuolo, sciame, orda, folla

gruppo, moltitudine, massa, folla, comitiva, branco, frotta, torma, stormo, stuolo, sciame, orda, folla ( per estensione ) linea, reparto

linea, reparto ordine, conclave

(terza persona singolare dell'indicativo presente di schierare)allinea, dispone, dispone in schiera, incolonna, ordina, inquadra, colloca, spiega in ordine di battaglia, indrappella

