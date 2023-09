Manifesta per protesta - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Manifesta per protesta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 12 lettere : CONTESTATORE

Significato/Curiosita : Manifesta per protesta

La protesta di piazza tienanmen (in cinese: - tiananmén shìjiànp) fu una serie di manifestazioni popolari di massa, che ebbero luogo principalmente... Cane contestatore, su discogs, zink media. snoopy cane contestatore, su il mondo dei doppiatori, antoniogenna.net. (en) snoopy cane contestatore, su imdb... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 7 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : Manifesta per protesta : manifesta; protesta; manifesta ta nella realtà; manifesta zione corale rapida e improvvisa ing; manifesta zione d affetto; Improvvisa manifesta zione di collera; manifesta zione temporalesca; Cristiani protesta nti; Detto di pastore protesta nte; protesta sedentaria; Titolo attribuito ai pastori protesta nti; Così era detto un cattolico da un protesta nte;

