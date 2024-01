La definizione e la soluzione di: Per snobismo manifesta idee anticonformiste: chic. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Radical chic è un'espressione inglese utilizzata per definire gli appartenenti alla borghesia medio/alta o al mondo della cultura e dello spettacolo che per vari motivi (seguire la moda, esibizionismo, ricerca di consenso o per inconfessati interessi personali) ostentano idee e tendenze politiche affini alla sinistra radicale o comunque opposte al loro vero ceto di appartenenza. Per estensione, la definizione di radical chic comprende anche uno stile di vita e un modo di vestirsi e comportarsi.

Un atteggiamento frequente è l'ostentato disprezzo del denaro o il non volersene occupare in prima persona quasi fosse tabù, quando in realtà si sfoggia uno stile di vita che indica un'abbondante disponibilità finanziaria o improntato al procacciamento dello stesso con attività che, qualora osservate in altri, un radical chic non esiterebbe a definire in modo sprezzante come volgarmente lucrative.

Inoltre, tale atteggiamento si identifica sovente con una certa convinzione di superiorità culturale e/o morale, nonché con l'ostinata esibizione di questa cultura "elevata" o la curata trasandatezza nel vestire e, talora, con la ricercatezza nell'ambito di scelte gastronomiche e turistiche; considerando, insomma, come segno distintivo l'imitazione superficiale di atteggiamenti che erano propri di certi artisti controcorrente e che, ridotti a mera apparenza, perdono qualsiasi sostanza, denotando l'etichetta snobistica.

Dal 2008 è attestato in Italia il neologismo sinistra al caviale, calco del francese gauche caviar. Con lo stesso significato sono utilizzate anche le espressioni partito della ZTL, con riferimento alle zone a traffico limitato, ossia ai centri storici delle principali città, dove abitano i ceti più abbienti, che spesso votano a sinistra o comunisti col rolex.

