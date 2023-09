Locale con hamburger - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Locale con hamburger. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : FAST FOOD

Significato/Curiosita : Locale con hamburger

Verein hamburg. l'hamburger sport-verein, o hsv, noto però in italiano più semplicemente come amburgo, è una società polisportiva tedesca con sede ad amburgo... Il fast food (espressione inglese di cibo veloce) è un tipo di cibo prodotto in serie progettato per la rivendita commerciale, con una forte priorità... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 7 settembre 2023

