Un locale per bloccare la fame

: Opera come Walmart negli USA e in Canada, Walmart de México y Centroamérica in Messico e America Centrale e come Gruppo Seiyu in Giappone. La Walmart Inc. 586 negozi e club in 24 paesi. è una multinazionale statunitense, proprietaria dell'omonima catena di negozi al dettaglio Walmart, fondata da Sam Walton nel 1962. È la più grande catena al mondo nel canale della grande distribuzione organizzata con, a ottobre 2022, 10.

Italiano: Sostantivo: paninoteca f sing (pl.: paninoteche) . (gastronomia) negozio dove si vendono e producono panini. Sillabazione: pa | ni | no | tè | ca. Pronuncia: IPA: /panino'tka/ . Etimologia / Derivazione: derivazione di panino e -teca .