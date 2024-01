La definizione e la soluzione di: Produce gambe di legno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Curiosità su: Ottone, in alpacca o, come avviene più di recente, in acciaio inossidabile: esistono però anche forchette di legno. per la ristorazione veloce o per occasioni...

Cataldo Baglio, detto Aldo (Palermo, 28 settembre 1958), è un comico, attore e regista italiano, noto per essere un componente del trio comico Aldo, Giovanni e Giacomo.

Italiano

Aggettivo

tornitore m sing

che esegue lavorazioni al tornio, utensile usato in attività artigianali e creative (modellazione di metalli, ceramiche, legno)

Sostantivo

tornitore m sing' (pl.: tornitori)

(professione) (meccanica) (tecnologia) chi esegue lavorazioni al tornio, utensile usato in attività artigianali e creative (modellazione di metalli, ceramiche, legno)

Sillabazione

tor | ni | tó | re

Pronuncia

IPA: /torni'tore/

Etimologia / Derivazione

derivazione di tornire