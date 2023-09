Copia in rilievo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Copia in rilievo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : CALCO

Significato/Curiosita : Copia in rilievo

Ramesseum. la carica di ramses ii alla battaglia di qadeš in un'illustrazione moderna. copia di un rilievo a tebe raffigurante ramses ii all'assedio di dapur... Un calco linguistico o semplicemente calco è un procedimento di formazione delle parole che consiste nel coniare nuovi termini riprendendo le strutture... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 7 settembre 2023

