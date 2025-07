Impronta in negativo nei cruciverba: la soluzione è Calco

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Impronta in negativo' è 'Calco'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CALCO

Curiosità e Significato di Calco

Vuoi sapere di più su Calco? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 5 lettere nella pagina dedicata: Calco.

Perché la soluzione è Calco? Impronta in negativo si riferisce a un'impronta lasciata su una superficie che rappresenta una sagoma o un'ombra, come quella di uno stampo o di un calco. È il segno che si ottiene quando si preme uno stampo su un materiale, creando una forma in rilievo o in incavo. Quindi, un calco è proprio questa impronta riprodotta in modo fedele e preciso.

Come si scrive la soluzione Calco

Hai trovato la definizione "Impronta in negativo" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

C Como

A Ancona

L Livorno

C Como

O Otranto

