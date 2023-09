Branca della fisica che calcola e misura l assorbimento di radiazioni - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Branca della fisica che calcola e misura l assorbimento di radiazioni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : DOSIMETRIA

Significato/Curiosita : Branca della fisica che calcola e misura l assorbimento di radiazioni

Dosimetria è una branca della fisica che si occupa del calcolo e della misura della dose assorbita dalla materia quando sottoposta sia alle radiazioni ionizzanti... La dosimetria è una branca della fisica che si occupa del calcolo e della misura della dose assorbita dalla materia quando sottoposta sia alle radiazioni... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 7 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : Branca della fisica che calcola e misura l assorbimento di radiazioni : branca; della; fisica; calcola; misura; assorbimento; radiazioni; La branca della medicina che studia i capelli; La branca della biologia che studia i vegetali; La branca scientifica studiata da Albert Einstein; La branca della linguistica dei toni e dei ritmi; Un branca degli amari; Fu firmato nel 1992 dai 12 Paesi della CEE; L inno della Messa che conclude il prefazio; Città e lago della Lombardia; Altro nome della nutria; Capoluogo della Stiria; Una delle grandezze fondamentali in fisica ; Improvvisa depressione fisica ; Forza e resistenza fisica ; Rosso che esprime salute fisica ; Lo dirige la fisica italiana Gianotti; Superfici calcola te; Come la calcola trice non digitale; L inventore della calcola trice; Superficie calcola ta; Vengono impiegati per i piccoli calcola tori; Fuor di misura ; Una misura terriera; L angolo retto ne misura 90; La misura d una spanna; Le unità di misura per le lenti; Genera e amplifica radiazioni luminose; L eliminazione delle radiazioni ; Unità di misura per le radiazioni ionizzanti; Gamma di radiazioni a diversa lunghezza d onda; L inquinamento da radiazioni di antenne;

Cerca altre Definizioni