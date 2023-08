Genera e amplifica radiazioni luminose - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Genera e amplifica radiazioni luminose. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : LASER

Significato/Curiosita : Genera e amplifica radiazioni luminose

Particelle di fumo. un apposito circuito elettronico amplifica il segnale di corrente in uscita dal fotodiodo e trasformerà l'evento in una segnalazione di allarme... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi laser (disambigua). il laser (acronimo dell'inglese «light amplification by stimulated emission... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 30 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Genera e amplifica radiazioni luminose : genera; amplifica; radiazioni; luminose; Ne è segretario genera le António Guterres; Il Luigi genera le italiano della Grande Guerra; Andare dal genera le al particolare in filosofia; pursuit gioco da tavolo con domande di cultura genera le; Separa le genera zioni; Cassa di : amplifica l acustica; Il gelato che amplifica la voce; Un cono amplifica tore; Un amplifica tore che viene utilizzato in elettronica; Uno strumento che non richiede spinotti e amplifica zioni; L eliminazione delle radiazioni ; Unità di misura per le radiazioni ionizzanti; Gamma di radiazioni a diversa lunghezza d onda; L inquinamento da radiazioni di antenne; Eliminare le radiazioni ; Gas delle lettere luminose ; Gas per insegne luminose ; Piccolissime spie luminose ; Ne consumano tanti le lampadine più luminose ; Le più piccole spie luminose ;

Cerca altre Definizioni