La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Una branca della medicina' è 'Radiologia'.

RADIOLOGIA

Altre soluzioni: OTORINOLARINGOIATRIA - LARINGOIATRIA - GERIATRIA - ANATOMIA

Curiosità e Significato di Radiologia

La parola Radiologia è una soluzione di 10 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Radiologia.

Perché la soluzione è Radiologia? La radiologia è una branca della medicina che utilizza immagini come raggi X, ecografie e risonanze per diagnosticare e monitorare malattie e traumi. Grazie a queste tecniche, i medici possono visualizzare l’interno del corpo senza interventi invasivi, aiutando a identificare problemi in modo rapido e preciso. È una disciplina fondamentale per la diagnosi moderna e il trattamento dei pazienti.

Come si scrive la soluzione Radiologia

Hai trovato la definizione "Una branca della medicina" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

R Roma

A Ancona

D Domodossola

I Imola

O Otranto

L Livorno

O Otranto

G Genova

I Imola

A Ancona

