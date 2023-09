Vengono mosse sulla scacchiera della dama - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Vengono mosse sulla scacchiera della dama. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : PEDINE

Significato/Curiosita : Vengono mosse sulla scacchiera della dama

La dama italiana, la dama inglese (draughts, conosciuta come checkers negli stati uniti), la dama russa, la dama brasiliana, la dama ceca e la dama spagnola... Ciascun giocatore possiede quindici pedine di un proprio colore. il posizionamento iniziale delle pedine è: 2 pedine su ogni punto ventiquattro, 5 su ogni... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 4 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : Vengono mosse sulla scacchiera della dama : vengono; mosse; sulla; scacchiera; della; dama; vengono prodotti o lavorati negli altiforni; Intervengono alle inaugurazioni ufficiali; vengono tutti al pettine; Intervengono per far concludere gli affari; vengono dopo gli uni; Le sue squadre promosse diventano cadette; Rimosse dal chirurgo; Il sistema di mosse pensato per vincere; mosse rapide e improvvise; mosse espressive; A Parigi c è quella de la Cité sulla Senna; Cotto sulla brace; La vecchia con il gufo sulla spalla; Località sulla Dora Balte; È sulla copertina; Il comune veneto con la piazza a scacchiera ; Sulla scacchiera è uno dei leggeri; Spostare una pedina sulla scacchiera ; Si gioca su una scacchiera ; Passanti sulla scacchiera ; La carica degli expresidenti della Repubblica; Ingrossamento della vena; Fausto della canzone; Lunga suddivisione della cronologia geologica; Il risultato della gara; Lo Stato asiatico con capitale dama sco; Il giudice degli inferi con Minosse e Radama nto; Tubo scaldama ni in pelliccia; È dolce se è di dama ; Chi dipinse dama con l ermellino;

Cerca altre Definizioni