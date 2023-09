La cittadina veneta con una piazza a scacchiera - Cruciverba

Se sei un appassionato degli enigmi e giochi di parole, probabilmente hai incontrato la definizione "La cittadina veneta con una piazza a scacchiera" nei tuoi cruciverba o mentre giocavi a CodyCross e Word Lanes. Bene, siamo qui per fornirti la risposta e scoprire di pi√Ļ su questa affascinante localit√† veneta.

Marostica, situata nella provincia di Vicenza, nella regione del Veneto, è la risposta esatta per questa definizione enigmistica composta da nove lettere. Ma cosa rende Marostica così speciale e meritevole di essere menzionata nei giochi enigmistici?

La caratteristica distintiva di Marostica è la sua piazza a scacchiera. Ogni due anni, questa incantevole cittadina si trasforma in un gigantesco tabellone di scacchi viventi. Questo evento unico attira visitatori da tutto il mondo per assistere a una partita di scacchi eccezionalmente speciale, in cui gli scacchisti sono sostituiti da veri esseri umani!

La piazza a scacchiera di Marostica è circondata da edifici storici e pittoreschi, creando un'atmosfera incantevole che rende questa città un luogo di grande interesse culturale e turistico. Oltre alla celebre partita a scacchi viventi, Marostica vanta anche una ricca storia e una tradizione culinaria deliziosa, tipica del Veneto.

Per gli amanti dei giochi enigmistici, Marostica rappresenta una sfida intrigante, una definizione che incarna la bellezza e l'originalità di questa piccola cittadina veneta. Quindi, la prossima volta che incontrerai questa definizione nei tuoi cruciverba o giochi enigmistici, sappi che la risposta è Marostica, una gemma nascosta nel cuore del Veneto.

Significato/Curiosita : La cittadina veneta con una piazza a scacchiera

Estende la scacchiera. sempre nella piazza si trova la colonna con il leone di san marco, fatta erigere in segno di fedeltà alla serenissima. la statua... Arancione conferito dal touring club italiano. marostica è altresì famosa per la produzione della ciliegia di marostica, prodotto a indicazione geografica protetta... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 28 settembre 2023

