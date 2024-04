La Soluzione ♚ Accompagnava una dama a teatro La definizione e la soluzione di 8 lettere: Accompagnava una dama a teatro. CICISBEO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Accompagnava una dama a teatro: Cicisbeo o Cavalier servente era il gentiluomo che nel Settecento accompagnava una nobildonna sposata in occasioni mondane, feste, ricevimenti, teatri e l'assisteva nelle incombenze personali, quali toeletta, corrispondenza, compere, visite, giochi. Passava con lei gran parte della giornata e doveva elogiarla, sedersi accanto a lei nei pranzi e nelle cene, nelle passeggiate o nei giri in carrozza. La signora veniva definita cicisbea del cavaliere. Sostantivo Significato e Curiosità su: Cicisbeo o Cavalier servente era il gentiluomo che nel Settecento accompagnava una nobildonna sposata in occasioni mondane, feste, ricevimenti, teatri e l'assisteva nelle incombenze personali, quali toeletta, corrispondenza, compere, visite, giochi. Passava con lei gran parte della giornata e doveva elogiarla, sedersi accanto a lei nei pranzi e nelle cene, nelle passeggiate o nei giri in carrozza. La signora veniva definita cicisbea del cavaliere. cicisbeo ( approfondimento) m sing(pl.: cicisbei) (storia) gentiluomo che nel 1700 accompagnava una nobildonna sposata in occasioni mondane, feste, ricevimenti, teatri e l'assisteva nelle incombenze personali Sillabazione ci | ci | sbè | o Pronuncia IPA: /titiz'bo/ Etimologia / Derivazione Etimologia mancante. Se vuoi, aggiungila tu. Citazione Sinonimi cavalier servente

(per estensione) corteggiatore, accompagnatore Parole derivate cicisbeare Altre Definizioni con cicisbeo; accompagnava; dama; teatro; Dama del patriziato romano; Dà il braccio alla dama; Aspettando a teatro; Un Arnoldo del teatro; Il Giorgio fra i fondatori del Piccolo Teatro di Milano; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a Accompagnava una dama a teatro

CICISBEO

C

I

C

I

S

B

E

O

Lae verificata di 8 lettere per risolvere 'Accompagnava una dama a teatro' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.