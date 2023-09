La località veneta con una celebre piazza a scacchiera - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La località veneta con una celebre piazza a scacchiera. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : MAROSTICA

Significato/Curiosita : La localita veneta con una celebre piazza a scacchiera

Cercando la lingua parlata nella regione e nelle aree limitrofe, vedi lingua veneta. disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi veneto (disambigua)... Arancione conferito dal touring club italiano. marostica è altresì famosa per la produzione della ciliegia di marostica, prodotto a indicazione geografica protetta... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 28 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : La località veneta con una celebre piazza a scacchiera : località; veneta; celebre; piazza; scacchiera;

Su: Localita laziale celebre per la bellezza delle sue donneToccherà ai posteri pronunciarsi. la frase celebre è tratta da due versi de il cinque maggio, il ...I vacanzieri delleturistiche;bretone celebre per i monumenti megalitici;archeologica nel Salernitano;siciliana con un grandioso duomo;Su: Altre risposte alla domanda : : zona; veneta; lago; misurina; La zona delimitata produttrice esclusiva di un vino; zona con le doline; Dispari in zona ...La cittadinasede dell Aprilia; Città sarda meta di un intensa migrazione; La cittàcon il Teatro Olimpico; La cittadinadi Caterina Cornaro;Su: Guernica è un dipinto di pablo picasso. l'ispirazione per l'opera, improvvisa e all'ultimo minuto, arrivò solo dopo il bombardamento di ...Località lazialeper la bellezza delle sue donne;violinista e compositore veneziano del 700; Località bretoneper i monumenti megalitici; Ileanasoprano;Su: (letteralmente "della collinetta") è una pittoresca piazza alberata ubicata nel xviii arrondissement di parigi, nel quartiere di montmartre a pochi passi ...Lasulla quale si affaccia il Papa; Scendono in; Una belladi Roma; È al centro diSan Pietro;Su: La dama italiana, la dama inglese (draughts, conosciuta come checkers negli stati uniti), la dama russa, la dama brasiliana, la dama ceca e la dama ...Il comune veneto con la piazza a; Sullaè uno dei leggeri; Spostare una pedina sulla; Si gioca su una