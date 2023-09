Stile vocale di jazz che fu creato da Louis Armstrong - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Stile vocale di jazz che fu creato da Louis Armstrong. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : SCAT

Significato/Curiosita : Stile vocale di jazz che fu creato da louis armstrong

All'età di sei anni, forse a causa di un glaucoma. seppe coniugare sonorità diverse, dal rhythm and blues alla musica country, dal vocal jazz al piano... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi scat (disambigua). lo scat è un virtuosismo canoro nato nella musica jazz con l'imitazione vocale... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 4 settembre 2023

