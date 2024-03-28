Quella cranica è di ossa

SOLUZIONE: SCATOLA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Quella cranica è di ossa" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Quella cranica è di ossa". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Perché la soluzione è Scatola? La struttura che protegge il cervello è formata da numerose ossa che si uniscono tra loro, creando una copertura resistente e compatta. Questa parte del corpo umano svolge un ruolo fondamentale nel mantenere al sicuro le parti più delicate del sistema nervoso centrale. La sua forma e composizione le permettono di assorbire urti e impatti, assicurando stabilità e protezione. La sua funzione è essenziale per la salute e la sicurezza della persona.

In presenza della definizione "Quella cranica è di ossa", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Quella cranica è di ossa" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Scatola:

S Savona C Como A Ancona T Torino O Otranto L Livorno A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Quella cranica è di ossa" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

