La Soluzione ♚ Possono sistemare i guai

La soluzione di 6 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : RIMEDI

Ecco laper la definizione, non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Curiosità su Possono sistemare i guai: Gli standard. commento: da sistemare le citazioni contribuisci a migliorarla secondo le convenzioni di wikipedia. segui i suggerimenti del progetto di... Amore & altri rimedi (Love & Other Drugs) è un film del 2010 diretto da Edward Zwick. Il film, che ha per protagonisti Anne Hathaway e Jake Gyllenhaal, si basa sul romanzo no-fiction Hard Sell: The Evolution of a Viagra Salesman scritto da Jamie Reidy.

