La Soluzione ♚ Squadra di Ferrara La soluzione di 4 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : SPAL . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. SPAL

Significato della soluzione per: Squadra di ferrara La S.P.A.L., acronimo di Società Polisportiva Ars et Labor, è una società calcistica italiana con sede nella città di Ferrara. Il club milita in Serie C, la terza divisione del campionato italiano di calcio. Fondata nel 1907 come circolo religioso-culturale Ars et Labor, divenne in breve tempo polisportiva, affiliando la propria sezione calcistica alla FIGC nel 1910 con la denominazione Ferrara Foot-Ball Club.

