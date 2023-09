L enorme albero indiano con le radici aeree - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L enorme albero indiano con le radici aeree. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : BANIANO

Significato/Curiosita : L enorme albero indiano con le radici aeree

Frassini, cedri, faggi e vegetazione di sottobosco, mentre le mangrovie (con le loro tipiche radici aeree) si sviluppano lungo l'umida fascia costiera settentrionale... Disambiguazione – "baniano" rimanda qui. se stai cercando la comunità di mercanti indiana e bengalese, vedi baniano (casta). questa voce sull'argomento... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 4 settembre 2023

