La Soluzione ♚ Cambia immagini nel video del computer

La definizione e la soluzione di 12 lettere: Cambia immagini nel video del computer. SALVASCHERMO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Significato e Curiosità su Cambia immagini nel video del computer: Vendere i propri video, su come vendere foto e video online. url consultato il 17 ottobre 2022. ^ riccardo c, pal e ntsc - cosa cambia e quale scegliere... In informatica, il salvaschermo (in inglese screensaver) è un'applicazione per computer che provoca l'oscuramento dello schermo o la comparsa di un'animazione o di una serie di immagini in successione sullo stesso dopo un periodo programmato di inattività del mouse e della tastiera (non dell'elaboratore in sé), impostabile attraverso un timer.

