Introdotto in vena tramite ago - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Introdotto in vena tramite ago. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : INIETTATO

Significato/Curiosita : Introdotto in vena tramite ago

Collegamento con un ago o l'accoppiamento con un'altra linea di infusione sulla stessa vena. per reperire il punto venoso in cui inserire l'ago o agocannula... Allungato e una coda segmentata che termina con un pungiglione da cui viene iniettato il veleno. è noto che gli scorpioni resistono a dosi molto elevate di... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 23 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Introdotto in vena tramite ago : introdotto; vena; tramite; introdotto in mezzo; introdotto nel mezzo; Ben introdotto ... in società; introdotto facendo l aerosol; introdotto , fatto entrare; È causa dell occlusione di una vena ; Una vena del collo interna ed esterna; Maze campionessa slovena di sci; vena principale di una miniera; Nella vena e nell arteria; Ottenere tramite ricatti e minacce; Svuotata dei liquidi tramite sistemi di deflusso; Messaggi inviati tramite cellulare; Capta tramite onde; La presunta comunicazione tramite il pensiero;

