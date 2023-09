Tendenza a lasciar correre - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Tendenza a lasciar correre. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : LASSISMO

Significato/Curiosita : Tendenza a lasciar correre

Come farsi lasciare in 10 giorni (how to lose a guy in 10 days) è un film del 2003 diretto da donald petrie, con matthew mcconaughey e kate hudson. andie... Può naufragare contro due scogli: la severità e il lassismo » il senso comune intende per lassismo una coscienza "lassa", "rilassata" in nome della quale... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 3 settembre 2023

