La posizione di chi dà valore alle differenze fra ceti

Sostantivo

Significato e Curiosità su: Il classismo è il pregiudizio o la discriminazione basato sull'appartenenza o no a determinate classi sociali. Per quanto spesso il termine venga inteso come l'insieme dei comportamenti messi in atto dalla classe dominante di una determinata società per difendere il proprio status, in senso lato il classismo può essere considerato come la intransigente difesa della classe cui si appartiene, indipendentemente quindi dal fatto che tale classe sia dominante o subordinata.

classismo ( approfondimento) m sing (pl.: classismi)

(storia) (filosofia) (sociologia) (politica) tendenza a difendere una categoria sociale piuttosto che un'altra (per estensione) (gergale) condotta assunta da chi presume di possedere più ricchezze, detto gergalmente snob il classismo , anche nel cercare di far arrabbiare gli altri, è pessimo e banale

Sillabazione

clas | sì | smo

Pronuncia

IPA: /klas'sizmo/

Etimologia / Derivazione

da classe, (dal latino classis)

Sinonimi

egoismo

campanilismo

Contrari

aclassismo

altruismo

( per estensione ) interagire

interagire (per estensione) etica

