Recipiente in birreria - Cruciverba

Soluzione 7 lettere : BOCCALE

A volte è erroneamente utilizzato, al posto di birrificio, il termine birreria che invece è il locale dove si serve birra. può occupare da qualche metro... boccale si intende un robusto recipiente per liquidi, spesso in vetro o ceramica, dotato di manico verticale e beccuccio. in alcuni casi, il boccale può... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 3 settembre 2023

