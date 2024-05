La Soluzione ♚ Un bicchiere per la birra La soluzione di 7 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : BOCCALE . Ecco la soluzione verificata per la definizione Un bicchiere per la birra. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. Copia

Curiosità su Un bicchiere per la birra: Riferimento. si chiama bicchiere da birra ogni recipiente che può servire della birra da bere. si può parlare di bicchieri da birra soltanto da quando l'uomo... Per boccale si intende un robusto recipiente per liquidi, spesso in vetro o ceramica, dotato di manico verticale e beccuccio. In alcuni casi, il boccale può essere provvisto di coperchio. Diverso è il boccale di birra, che è invece cilindrico e più simile al bicchiere da birra.

