Quello di magnesio è usato come antiacido - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Quello di magnesio è usato come antiacido. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : CARBONATO

Significato/Curiosita : Quello di magnesio e usato come antiacido

Magaldrato (nome dci), alluminato di magnesio monoidrato, è un comune farmaco antiacido usato per il trattamento di ulcera duodenale, ulcera gastrica... Compensazione dei carbonati altri progetti wikimedia commons wikimedia commons contiene immagini o altri file sul carbonato di calcio (en) carbonato di calcio... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 3 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : Quello di magnesio è usato come antiacido : quello; magnesio; usato; come; antiacido; È noto quello di potassio; quello reale è un anatra dalle piume multicolori; Un complesso come quello delle sorelle Lescano; quello d amore non è curabile con delle medicine; quello ferroviario collega le stazioni d una città; Quelli di sodio stronzio e magnesio si usano in medicina; Simbolo del magnesio ; Rocce ricche di carbonio e magnesio ; Mg : magnesio = Cs : x; Minerale di potassio e magnesio ; Bicchiere usato per brindare; Il risentimento causato da quel che è intollerabile; Il bastone di salice usato dai pastori; Piccolo adesivo usato come contrassegno; Il petrolio usato in casa come sgrassante; Tarda come una lumaca; Un tasto come Ctrl e Canc; Antichissime come certe civiltà; Esame per determinare come si è trascorsa la notte; Una consonante come la p;

Cerca altre Definizioni