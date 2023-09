Passare dall allegria alla mestizia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Passare dall allegria alla mestizia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 12 lettere : RATTRISTARSI

Significato/Curiosita : Passare dall allegria alla mestizia

Ci lascerebbero imperturbabili o ci darebbero un senso di invincibile mestizia, esistono, ma si contano sulla punta delle dita, tipi di attori veramente... Erano dediti a vita contemplativa. tommaso d'aquino la definiva come il «rattristarsi del bene divino», in grado di indurre inerzia nell'agire il bene divino... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 3 settembre 2023

