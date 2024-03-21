Con malinconia e mestizia nei cruciverba: la soluzione è Tristemente

La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Con malinconia e mestizia' è 'Tristemente'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

TRISTEMENTE

Curiosità e Significato di Tristemente

Vuoi sapere di più su Tristemente? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 11 lettere nella pagina dedicata: Tristemente.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Passare dall allegria alla mestiziaNostalgica malinconia tipica dei brasilianiL allegra malinconia brasiliana porProfonda mestiziaMalinconia tristezza

Come si scrive la soluzione Tristemente

Se ti sei imbattuto nella definizione "Con malinconia e mestizia", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

T Torino

R Roma

I Imola

S Savona

T Torino

E Empoli

M Milano

E Empoli

N Napoli

T Torino

E Empoli

