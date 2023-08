La piccola barca che aiuta le manovre nei porti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La piccola barca che aiuta le manovre nei porti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : PILOTINA

Significato/Curiosita : La piccola barca che aiuta le manovre nei porti

Significa ridurre la vela maestra (la randa). lo si fa in caso di vento eccessivo, per dare maggiore stabilità alla barca. manovra ogni cavo o anche catene, guarniti... Ulteriormente (regola 35-i colreg). pilotina a marsiglia pilotina olandese navi pilota del porto di rouen pilotina polacca pilotina del tipo swath motovedetta... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 22 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : La piccola barca che aiuta le manovre nei porti : piccola; barca; aiuta; manovre; porti; Una piccola chitarra esotica; piccola luce direzionabile anche da interno; Una piccola borsa che si porta sulle spalle; L unità più piccola tra quelle biologiche; piccola protuberanza naturale di un organo; Un cavo fissato all albero della barca ; Si sbracciano in barca ; Imbarca zione da regate; La si tocca solo sbarca ndo; barca gonfiabile; Alcuni si aiuta no col cucchiaio per mangiarli; aiuta no la ricezione delle TV e degli insetti; aiuta a essere ricordati; aiuta il saltatore; Protegge e aiuta gli artisti; Addetto alle manovre in barca; Coadiuva le manovre in plancia; Le manovre d addestramento; manovre per barche a vela; manovre perfettamente lineari; Come un porti ere di calcio che può uscire; Fa rima con porti ci e ne è anche l anagramma; Un gesto nobile sporti vo e non fra; Si susseguono negli aeroporti ; Cinghie per borse sporti ve;

Cerca altre Definizioni